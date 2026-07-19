آية الله الأراكي: جبهة المقاومة امتداد للنهج العلوي والحسيني واستشهاد قادتها يوقظ الضمائر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله محسن الأراكي، أن جبهة المقاومة تمثل امتداداً لنهضة الإمام الحسين (ع)، وأن استشهاد قادتها يسهم في إحياء الوعي الإسلامي وإيقاظ الضمائر الإنسانية حول العالم.

الحياة الدنيا ميدان لاختبار الإيمان

قال آية الله الأراكي إن الحياة الدنيا هي ساحة لامتحان الإنسان، حيث تتجلى حقيقة الإيمان من خلال الابتلاءات، مشيراً إلى أن الأنبياء والأولياء كانوا أشد الناس تعرضاً للاختبارات الإلهية، مستشهداً بسيرة النبي إبراهيم (ع) وما واجهه من ابتلاءات عظيمة.

الأمة الوفية أساس الهداية

وأوضح أن هداية البشرية لا تتحقق بجهود فرد واحد، بل تحتاج إلى أمة مؤمنة ومخلصة تحمل رسالة الإسلام وتواصل مسيرتها، مؤكداً أن بناء هذه الأمة يبدأ بإحياء القيم الإيمانية وجذب الفطرة الإنسانية نحو الحق.

جبهة المقاومة امتداد لنهضة عاشوراء

وأشار إلى أن جبهة المقاومة في العصر الحاضر تمثل استمراراً للنهج العلوي والحسيني، وأن رسالة عاشوراء ستظل حية في نفوس المؤمنين حتى زوال الظلم والطغيان، باعتبارها رمزاً دائمًا للحق والعدالة.

استشهاد القادة يوقظ الشعوب

وفي ختام كلمته، أكد الأراكي أن استشهاد قادة المقاومة يجدد الروح الحسينية، ويعيد توجيه أنظار الشعوب إلى قيم عاشوراء وكربلاء، مما يسهم في إحياء الضمائر وتعزيز مسيرة الحق والعدالة والمقاومة.