إقامة المحافل القرآنية على روح القائد الشهيد الطاهرة في أنحاء إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن أمين المقرّ القرآني في إیران "محمد تقي ميرزاجاني" عن تنظيم ألف محفل الأنس بالقرآن في مختلف أنحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية إحیاء لذكرى القائد الشهيد للثورة سماحة الامام الخامنئي(رض).

قال أمين المقرّ الوطني للقرآن الكريم في إیران "محمد تقي ميرزاجاني": "إن هذه المحافل القرآنية ستُقام في المساجد، والبقاع المتبركة، والساحات العامة في مختلف المحافظات الايرانية وذلك اليوم الخميس وغد الجمعة .

ووصف ميرزاجاني نهج هذه المحافل القرآنية بأنها شعبية، تركّز على التلاوة، وتتسم بروح ملحمية ومطالبة بدم الإمام الشهيد، قائلاً: "بالتزامن مع مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، كانت الأنشطة القرآنية مدرجة أيضاً على جدول الأعمال. في الخطوة الأولى، شهدنا تلاوات رائعة من قبل القراء الایرانیین البارزين في مراسم تقديم العزاء لجثمان القائد الشهيد من قبل وفود سياسية من مختلف الدول في مصلى الامام الخميني(رض) بطهران".

وأردف أمين المقرّ الوطني للقرآن في إیران، مبيناً: "في خطوة أخرى، قام أساتذة وقراء دوليون بتلاوات في المكان الرئيسي لبرامج مصلى طهران في مراسم الوداع".



وتابع: "في المحطة التالية لتشييع جثامين القائد الشهيد للثورة وأفراد أسرته في مدينة قم المقدسة، ترددت أصوات القراء المتميزين في مسجد جمكران المقدس، وفي إنجاز قرآني آخر، قام القارئ الايراني الدولي "الحاج أحمد أبو القاسمي" بتلاوة آيات من الذكر الحكيم على متن الطائرة التي كانت تقل جثامين الشهداء إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".

وفي الختام، أشار أمين المقر الوطني للقرآن الكريم، في معرض حديثه عن الحملة الوطنية "ختمة القرآن للإمام الشهيد"، إلى أنه "لحسن الحظ، قبل بدء مراسم الجنازة، انطلقت الحملة الوطنية لختم القرآن الكريم بهدف تقديم هدية لروح الإمام الشهيد وأسرته الكريمة، وقد لاقت ترحيباً واسعاً من الشعب".

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