استشهاد آية الله خامنئي يثير وحدةً غير مسبوقة بين الشيعة والسنة في أنحاء العالم الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في أعقاب استشهاد قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، اجتاحت العالم الإسلامي موجة عارمة من الوحدة، متجاوزةً الحدود المذهبية ومعززةً العزم الجماعي لدى أتباع "محور المقاومة".

ويرى قادة دينيون بارزون أن دماء القائد الشهيد لم تُضعف الأمة، بل كانت -على العكس من ذلك- حافزاً لتضامن غير مسبوق بين مجتمعات الشيعة والسنة.

وفي حديث لوكالة "تقريب" للأنباء، قال العلامة شاهنشاه حسين نقوي، وهو عالم دين بارز مقيم في باكستان، إن الفراغ الذي خلّفه رحيل القائد قد مُلئ بتفويض روحي متجدد.

وأضاف نقوي: "لقد غادر مرشدنا هذا العالم الدنيوي، لكن روح رسالته -التي تتمحور حول كرامة الأمة الإسلامية واستقلالها وتمكينها- تنبض الآن في قلوب الملايين".

ويشير مراقبون في المنطقة إلى أن هذا الاستشهاد كان بمثابة صحوة للكثيرين ممن كانوا ينظرون سابقاً إلى الانقسام الأيديولوجي من منظور ضيق.

ولفت السيد نقوي إلى أن المساجد والمؤسسات الدينية في دول شتى -بغض النظر عن توجهاتها الفقهية التقليدية- بدأت تتماشى بفاعلية مع "مدرسة القائد الشهيد".

وأوضح نقوي قائلاً: "إن الأمر لا يقتصر على الحداد فحسب، بل هو اكتشاف للحقيقة.

فالعالم يشهد أن القيم التي ناصرها الإمام خامنئي -كالمقاومة ضد الظلم والسعي نحو السيادة الإسلامية- هي حقائق عالمية تلقى صدىً قوياً لدى المؤمنين من السنة والشيعة على حد سواء".

ويتحول الخطاب السائد بين القادة الدينيين في "محور المقاومة" من مشاعر الحزن إلى تبني تفويض استراتيجي يدعو إلى "الثأر والتمكين".

ويُنظر إلى هذا الاستشهاد باعتباره لحظة فارقة في التاريخ الإسلامي المعاصر، ومحطة صقل عززت الروابط بين أتباع مدرسة الوحدة. وفي خضم هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها الأمة، يبرز إجماع واضح بين العلماء على ضرورة التركيز على "مأسسة" رؤية القائد.

ومن خلال إعطاء الأولوية للقوة الجماعية للعالم الإسلامي والثبات في وجه قوى الاستكبار العالمي، يؤمن أتباع القائد الشهيد بأنهم يشهدون بزوغ فجر حقبة جديدة من التضامن الإسلامي؛ حقبة لا تتسم بالانقسام، بل بالسعي الدؤوب نحو الحقيقة التي ضحى الإمام خامنئي بحياته من أجلها.

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