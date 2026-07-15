تقديم محاضرة في أحكام التلاوة والتجويد لطلبة حفظ القرآن الكريم في المثنى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام المجمَع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة محاضرةً متخصصة في أحكام التلاوة والتجويد، استهدفت طلبة دورات حفظ القرآن الكريم في محافظة المثنى.

ونظم المحاضرة معهد القرآن الكريم في المثنى التابع للمجمَع، إذ قدم الأستاذ أمير الشمري المادة العلمية والعملية، ضمن البرامج التعليمية المستمرة التي ينفذها المعهد؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لطلبته.

وتهدف المحاضرة إلى تمكين الطلبة من إتقان تلاوة القرآن الكريم تلاوةً صحيحة وسليمة، على وَفقِ قواعد التجويد وأحكامه، بما يسهم في تعزيز جودة الحفظ، والارتقاء بالأداء القرآني، وإعداد جيلٍ من الحفّاظ يجمع بين إتقان الحفظ ودقة التلاوة.

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