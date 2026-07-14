مجمع أهل البيت (ع) في كينيا: القائد الشهيد دافع بثبات عن الإسلام والمظلومين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام مجمع أهل البيت (ع) في كينيا، بالتعاون مع مؤسسة Bilal Muslim Mission of Kenya، مراسم تأبين لإحياء ذكرى القائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، في مركز الإمام الرضا (ع) بمدينة مومباسا، بمشاركة عدد من العلماء والشخصيات الدينية والسادة والمؤمنين من مختلف أنحاء كينيا، حيث أشاد المشاركون بمسيرته في الدفاع عن الإسلام والمظلومين، مؤكدين مواصلة نهجه في نصرة الحق والعدالة.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الدعاء وقراءة المراثي إحياءً لذكرى القائد الشهيد وسائر شهداء الأمة الإسلامية، ثم ألقى عدد من العلماء كلمات تناولت سيرته ودوره في خدمة الإسلام، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والتصدي للظلم والاستكبار.

وأكد المشاركون أن فكر القائد الشهيد وإرثه سيبقيان مصدر إلهام للأحرار والباحثين عن العدالة، مشيدين بحكمته، ومواقفه الثابتة في الدفاع عن المستضعفين، وجهوده في خدمة الدين ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

وقال السيد إدروسي، أحد المتحدثين في المناسبة، إن القائد الشهيد كان مثالًا للقائد الصلب الذي دافع عن الإسلام بثبات، ووقف إلى جانب المظلومين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن حياته جسدت قيم التضحية والشجاعة والقيادة الإسلامية القائمة على العدل والمسؤولية.

كما أكد الشيخ علي ساموجا أن القائد الشهيد أسهم بدور بارز في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، ونشر مبادئ الثورة الإسلامية، ودعوة المسلمين إلى الثبات في مواجهة الظلم وأعداء الإسلام.

واختُتمت المراسم بالدعاء للقائد الشهيد ولسائر شهداء الأمة الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة رسالته في خدمة المسلمين والدفاع عن المستضعفين أينما كانوا.

.........

انتهى/ 278