العتبة الحسينية تنشئ مجسرات عبور لتنظيم حركة زائري الاربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي التابع للعتبة الحسينية عن المباشرة، باعمال إنشاء مجسرات عبور حديدية في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال الزائرين خلال زيارة الأربعين.

وقال رئيس قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي، محمد الفتلاوي، في حديث له، إن "قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي التابع للعتبة الحسينية باشر باعمال إنشاء مجسرات عبور حديدية في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال الزائرين خلال زيارة الأربعين".

وأوضح أن "أعمال إنشاء ونصب مجسرات العبور الحديدية في منطقة ما بين الحرمين الشريفين متواصلة، فيما يتولى القسم تأمين موقع العمل، وتسهيل دخول العجلات والآليات، وتوفير المتطلبات اللازمة، بما يضمن انسيابية تنفيذ الأعمال وسرعة إنجازها".

وأضاف أن "هذه الاستعدادات تأتي بالتزامن مع قرب حلول زيارة الأربعين، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة الزائرين وتنظيم مساراتهم، ولا سيما خلال مرور مواكب العزاء في أثناء الزيارة المليونية".

وتابع أن "تنفيذ هذه الأعمال يهدف إلى توفير سبل الراحة للزائرين، وتحقيق انسيابية عالية في حركتهم وسرعة انتقالهم بصورة منتظمة، فضلا عن تنظيم مساراتهم، ولا سيما خلال مرور مواكب العزاء، بما يسهم في تسهيل حركة الزائرين والحد من حالات الزحام".

وتعمل إدارة العتبة الحسينية المقدسة، من خلال أقسامها المختلفة، على وضع خطط متكاملة خاصة بزيارة الأربعين وترجمتها على أرض الواقع، عبر توفير جميع المستلزمات والاحتياجات اللازمة لراحة الزائرين، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأقسام الخدمية.

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