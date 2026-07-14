المجرم ترامب يطالب دول عربية في الخليج الفارسي بدفع فاتورة "الحماية الأميركية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صرّح الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب، للصحافيين في المكتب البيضاوي، بأنه يريد من دول الخليج الفارسي تعويض الولايات المتحدة عن مساهمتها في ما سمّاه "حماية" مضيق هرمز.

وقال ترامب في ردّه على سؤال حول من سيعوّض الولايات المتحدة تحديداً بعد أن ذكر أنّ بلاده "ستتقاضى أجراً مقابل حماية" مضيق هرمز، موجّهاً رسالته بشكل صريح إلى عواصم عربية في الخليج الفارسي: "على سبيل المثال، السعودية.. الإمارات.. قطر.. البحرين والكويت".

وأضاف ترامب: "نحن ننفق أموالاً طائلة على هذه الدول الغنية، ولذلك سنحصل على تعويضات مقابل هذه الحماية من الدول التي نساعد في حمايتها، انظروا إلى هذه الدول الخمس. هذه المنطقة تعدّ جزءاً غنياً جداً من العالم".

وكان قد أعلن المجرم ترامب، الاثنين، إعادة فرض حصار بحري فوري على إيران.

وقال ترامب في تدوينة له عبر منصة "تروث سوشيال"، إنّ "مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحاً، سواء أوافقت إيران أم لا".

وزعم في تصريحات سبقت ذلك "وجود اتفاق بين بلاده وإيران قامت الأخيرة بنقضه"، وأنّ الولايات المتحدة "ستقوم بحراسة مضيق هرمز والسيطرة عليه وتفرض رسوماً مالية مقابل تأمين الممر المائي".

في المقابل، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنّ حركة العبور عبر مضيق هرمز ما زالت معلّقة حتى إشعار آخر، مشددة على أنّ المرور عبر المضيق غير ممكن حالياً، ولن يُسمح بالعبور إلا بعد الحصول على تصريح.

وجاء ذلك عقب اعتداءات أميركية طالت خلال اليومين الماضيين مواقع في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، استهدفت في معظمها مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية.

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