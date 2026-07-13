قتلى وإصابات في صفوف الجيش الامريكي بهجوم صاروخي إيراني على الكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت مصادر إعلامية بمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجمات صاروخية إيرانية على الكويت.

وقالت المصادر، إن العديد من الجنود الأمريكيين لقوا حتفهم خلال هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية .

ووفق المصادر ذاتها، أفادت بعض وسائل الإعلام العبرية بما فيها “هادشوت بزمان”، بوقوع خسائر بشرية بين الجنود الأمريكيين إثر هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الكويت.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المصادر الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الأمر.

ووفق المصادر الإيرانية، تُعتبر القاعدة العسكرية الأمريكية في الكويت إحدى قواعد العدوان على الأراضي الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف موقع وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية للجيش الأمريكي في الكويت.

وقالت وكالة “فارس” إن مصادر إخبارية أفادت بإطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الميناء في الكويت وهو موقع إطلاق صواريخ “ATCAM” الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية في هذا الصدد، إلى أن إيران دمرت منظومة صواريخ هيمارس أمريكية تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار في الكويت، كما تم تدمير صواريخ كانت “معدة للإطلاق باتجاه إيران”، بحسب المصادر ذاتها.

واستهدفت القوات المسلحة الايرانية صباح الاثنين عددا من المراكز والأهداف والقواعد الأمريكية في بضع دول بالمنطقة ردا على الضربات الأمريكية.

هذا، وأعلن الجيش الكويتي في بيان تعرض منصة نفطية و3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة شخص واحد.

وأضاف الجيش أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية ‏تعرّضت لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.

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