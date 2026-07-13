إطلاق الدورة التطويرية العلمية والثقافية الثانية في نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلق قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة الدورة التطويرية العلمية والثقافية الثانية في جمهورية نيجيريا.

وينظم الدورة مركز الدراسات الإفريقية التابع للقسم ضمن البرامج التي ينفذها في دول القارة الإفريقية، والهادفة إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي، وترسيخ الوعي الديني والفكري.

وقال منسق المركز في نيجيريا السيد بشير الثاني: إنَّ" الدورة تتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة العلمية والثقافية التي تسهم في تنمية قدرات المشاركين، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الفكرية والمعرفية".

وأضاف أنّ "المركز يواصل تنفيذ برامجه الدينية والثقافية في عدد من الدول الإفريقية، ضمن رؤية تهدف إلى نشر الوعي، وبناء الإنسان، وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي مع مختلف المجتمعات".

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