العتبة العباسية المقدسة تباشر خياطة راية الخدمة الحسينية الخاصة بمجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) استعداداً لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بدأ موظفو قسم استقبال الهدايا والنذور في العتبة الحسينية الشريفة بخياطة راية خدمة الحسينية لمجمع أبا الفضل العباس (عليه السلام)، الذي يخدم زوار العتبة. وقد قام قسم الخياطة والتطريز بخياطة الراية استعدادًا لرفعها في المجمع، إيذانًا ببدء خدمة الحسينية وافتتاح أبوابه لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام). يقع المجمع على الطريق الواصل بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء، حيث يمر به زوار العتبة الحسينية وشقيقه أبا الفضل العباس (عليهما السلام) لأداء مناسك الزيارة.

ويُعدّ المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التابعة للعتبة، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع. يوفر خدمات شاملة للزوار، بما في ذلك مناطق الاستراحة والضيافة والخدمات الطبية والإرشاد الديني وغير ذلك.