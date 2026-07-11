لجان المقاومة الفلسطينية: الشهيد خامنئي سيظل رمزاً للفخر والكرامة للأمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكدت لجان المقاومة الفلسطينية أن القائد الشهيد السيد آية الله علي خامنئي سيظل إلى الأبد رمزاً للفخر والكرامة والمقاومة بالنسبة للأمة الإسلامية. وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت حركة المقاومة الفلسطينية إن آية الله خامنئي سيظل رمزاً للأجيال القادمة يجسد الصمود والتضحية والكرامة المتجذرة في الإيمان، وشاهداً على قوة الأمة الإسلامية في مواجهة الصهيونية والهيمنة الأمريكية.

وأضاف البيان: "لقد اعتبر القائد الشهيد القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم الإسلامي. ولم يقتصر ذلك على الدعم المعنوي فحسب، بل تُرجم إلى دعم عسكري ولوجستي ومالي مباشر ومستمر لمختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، مما مكّن في نهاية المطاف جبهة غزة من الصمود والثبات". كما أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه آخرون عن دعم المقاومة الفلسطينية، ظل آية الله خامنئي الداعم الرئيسي للمقاومة، مكرساً كافة أشكال المساعدة والإسناد لـ "محور المقاومة". وختم البيان بالقول إن مراسم تشييع القائد الشهيد تحولت إلى استفتاء شعبي وصرخة مدوية في وجه الظالمين.