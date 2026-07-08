النجف الأشرف تحتضن الجسد الطاهر للشهيد "الخامنئي".. انطلاق مراسم التشييع الشعبي من مجسر الكوفة (صور)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مراسم التشييع الشعبي للجثمان الطاهر للإمام القائد آية الله العظمى السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، في مدينة النجف الأشرف، وذلك وسط حضور جماهيري واسع وتواجد مكثف للمواطنين الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في وداع قائد الثورة الاسلامية الراحل.

وشهدت النجف الأشرف انطلاق التشييع من "مجسر الكوفة" باتجاه العتبات المقدسة، حيث احتشدت جموع غفيرة للمشاركة في المراسم التي عكست عمق الروابط الدينية والاجتماعية.

وكان قبل ذلك تم طواف الجثامين الطاهرة لأسرة الشهيد القائد الإمام آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" (رضوان الله تعاليه عليه) عند مرقد أمير المؤمنين (ع) في أجواء تقيم على المكان الطاهر .

وكانت النجف الأشرف قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمي للجثمان الطاهر، بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له.

كما شاركت في المراسم الرسمية فعاليات سياسية ودينية وعشائرية عراقية بارزة، في مشهد يعكس حجم التنسيق المشترك بين بغداد وطهران لإقامة هذه المراسم في العتبات المقدسة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة المراسم التأبينية التي أقيمت في إيران والعراق، حيث تُعد المحطة العراقية جزءاً جوهرياً من برنامج التشييع قبل نقل الجثمان الطاهر إلى مدينة مشهد في إيران ليوارى الثرى هناك.

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