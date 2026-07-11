المتحدثة باسم الخارجية الصينية لحلف الناتو: تخلَّوا عن عقلية الحرب الباردة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول إثارة المشاركين في قمة حلف الناتو مخاوف أمنية بشأن الصين فيما يتعلق بالتكنولوجيا والأنشطة العسكرية والعلاقات بين بكين وموسكو، قائلة: "لا ينبغي لأعضاء الناتو الاستمرار في ذكر الصين في كل مناسبة". وأضافت: "لطالما تصرفت الصين كقوة لإرساء السلام العالمي والحفاظ عليه، ولم تهدد أي دولة قط".

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية تصريحاتها بالإشارة إلى أن بكين لن تشكل تحدياً للأمن الأوروبي الأطلسي، قائلة: "يتعين على الناتو التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وتصحيح تصوره للصين، والتوقف عن المبالغة في ترويج سردية ما يسمى بـ 'التهديد الصيني'". وكان قادة الناتو قد أكدوا في وقت سابق - خلال اليوم الثاني للقمة التي عُقدت في أنقرة - على تعزيز القدرات الدفاعية، ومنع ما أسموه "توسع النفوذ الروسي والصيني في منطقة القطب الشمالي"، ومواصلة دعم أوكرانيا، رغم استمرار الخلافات حول مستوى الدعم العسكري لكييف. وقد تصدرت قضايا الأمن في القطب الشمالي، والإنفاق الدفاعي، والملف الإيراني، والدعم العسكري لأوكرانيا، قائمة المواضيع التي ناقشها قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.

من جانبه، قال مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، إن الدول الأعضاء يجب أن تضمن عدم حصول روسيا والصين على نفوذ أكبر أو تعزيز وجودهما في منطقة القطب الشمالي، واصفاً هذه المنطقة بأنها ذات أهمية استراتيجية متزايدة.