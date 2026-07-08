مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لأسرة السيد الولي الخامنئي عند مرقد الإمام علي (ع) بالنجف الأشرف+(صور)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في أجواء يسودها الحزن والوقار، شهد مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مدينة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، مراسم تشييع جثامين أفراد من عائلة الشهيد القائد الامام الراحل آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره).

ووسط حضور ديني وشعبي مهيب، أقيمت صلاة الجنازة والزيارة الوداعية في رحاب العتبة العلوية المقدسة، قبل البدء بإجراءات نقل الجثامين لمواراتهم الثرى، في مشهد يعكس المكانة الروحية الكبيرة التي يحظى بها الراحل وعائلته لدى محبيهم.

وكانت النجف الأشرف قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمي للجثمان، بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له.

كما شاركت في المراسم الرسمية فعاليات سياسية ودينية وعشائرية عراقية بارزة، في مشهد يعكس حجم التنسيق المشترك بين بغداد وطهران لإقامة هذه المراسم في العتبات المقدسة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة المراسم التأبينية التي أقيمت في إيران والعراق، حيث تُعد المحطة العراقية جزءاً جوهرياً من برنامج التشييع قبل نقل الجثمان إلى مدينة مشهد في إيران ليوارى الثرى هناك.

.....................

انتهى / 323