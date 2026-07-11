سياسي أمريكي: لقد خسرتَ أوروبا وخسرتَ أمريكا، وحصلتَ في المقابل على أرض الصومال؛ يا لها من صفقة!

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حذّر رام إيمانويل، عمدة شيكاغو السابق والشخصية البارزة في الحزب الديمقراطي الأمريكي -والذي يُتوقع أن يكون أحد مرشحي الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2028- الإسرائيليين، في كلمة ألقاها بجامعة تل أبيب، من تراجع الدعم العالمي لهذا النظام. وتضمنت كلمة إيمانويل انتقادات قاسية وصريحة للغاية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني؛ إذ قال مخاطباً الإسرائيليين: "لقد فقدتم أوروبا، التي كانت أكبر شريك اقتصادي وسوق لكم. ويواجه علماؤكم خطر الاستبعاد من المؤتمرات الدولية وشبكات الأبحاث، كما يتم استبعاد فنانيكم وأكاديمييكم من المعارض واللقاءات". وأضاف إيمانويل: "في عام 2022، كانت نسبة الأمريكيين الذين يحملون نظرة إيجابية تجاه إسرائيل تبلغ 55 بالمئة. أما اليوم، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 37 بالمئة وهي في تراجع مستمر؛ بل إن هذه النسبة أقل من ذلك بكثير بين الشباب الأمريكي والأوروبي".

وتابع عمدة شيكاغو السابق بلهجة حادة: "إن الإنجاز الدبلوماسي الوحيد الذي حققتموه في السنوات الثلاث الماضية هو 'أرض الصومال' (صوماليلاند). لقد فقدتم أمريكا وفقدتم أوروبا، وحصلتم في المقابل على أرض الصومال. يا لها من صفقة!"