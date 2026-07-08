 مراسم تشييع جثامين الإمام الخامنئي (رض) وعائلته في العتبة العباسية المقدسة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيمت مراسم الشييع في رحاب مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، بحضور مسؤولي العتبة العباسية المقدسة، وجمع غفير من المعزين الذين شاركوا في توديع الجثامين.

وشهدت مراسم التشييع قراءة زيارة أبي الفضل العباس (عليه السلام)، والدعاء بالرحمة والمغفرة للشهداء.

وكانت العتبة العباسية المقدسة قد عقدت اجتماعات موسعة مع أقسامها المعنية لوضع خطة تنفيذية متكاملة خاصة بمراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) وعائلته، تضمنت تنظيم مسار الموكب ابتداء من العتبة الحسينية المقدسة، مرورًا بمنطقة بين الحرمين الشريفين، وصولًا إلى العتبة العباسية المقدسة، مما يضمن انسيابية الحركة.

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