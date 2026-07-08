السيد الصافي يستقبل نجل الإمام الخامنئي  ويقدم التعازي باستشهاده

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استقبل المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، السيد مصطفى الخامنئي النجل الأكبر لسماحة آية الله العظمى الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله عليه).

وقدم سماحة السيد الصافي تعازيه بشهادة الإمام الخامنئي (رضوان الله عليه) وعائلته.

وجاء هذا اللقاء على هامش الاستعدادات الجارية لمراسم تشييع السيد الشهيد الخامنئي (رضوان الله عليه) في مدينة كربلاء المقدسة.

وشهدت العتبة العباسية المقدسة صباح اليوم الأربعاء مراسم تشييع جثامين عائلة السيد الشهيد الخامنئي (رضوان الله عليه) بمشاركة جموع غفيرة من المعزين.

وأعدت العتبة العباسية المقدسة خطة تنظيمية وخدمية متكاملة؛ بهدف ضمان انسيابية حركة المشيعين وتوفير الخدمات اللوجستية والطبية للمشاركين.

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