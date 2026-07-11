علماء بنغلادش: القائد الشهيد أثبت بتضحيته أن الإسلام لا يخضع للطغاة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شهدت مدينة خولنا في بنغلادش مراسم تأبينية حضرها عدد من العلماء والأكاديميين والشخصيات الثقافية والاجتماعية، استُهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم والدعاء لوحدة الأمة الإسلامية. وأكد المشاركون أن القائد الشهيد اختار التضحية في سبيل مبادئه، رافضًا التخلي عن الدفاع عن المظلومين أو الاستسلام للضغوط، معتبرين أن مسيرته امتداد لنهضة الإمام الحسين (ع) في مواجهة الظلم.

كما أدان المتحدثون الهجمات التي استهدفت إيران، مؤكدين أن استهداف المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني. واستعرض عدد منهم دور القائد الشهيد في دعم قضايا المستضعفين وتعزيز وحدة المسلمين، مشيرين إلى أن مواقفه جعلته رمزًا عالميًا للمقاومة والعدالة.

وأشاد المشاركون بإسهاماته الفكرية والعلمية، ولا سيما مؤلفاته وتفسيراته القرآنية، مؤكدين أنها تعكس عمقًا علميًا ورؤية حضارية متميزة. كما أبرزوا جهوده في التقريب بين المذاهب الإسلامية، وترسيخ ثقافة التضامن بين أبناء الأمة.

وفي ختام المراسم، شدد الحاضرون على أن استشهاد القائد لم يغيّر مبادئ الثورة وقيمها، بل عزز حضورها في وجدان الشعوب الإسلامية، داعين إلى الحفاظ على ثقافة الجهاد والإيثار، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والدعاء برفعة مقام الشهداء وعزة الإسلام.

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