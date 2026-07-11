ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 73,221 وسط استمرار انتشال الضحايا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,098 شهيدا، و3,535 إصابة، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

ولفتت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,221 شهيدا و173,643 إصابة، بعد إضافة 96 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية عقب استكمال بياناتهم منذ بداية يونيو/حزيران.

........

انتهى/ 278



