«التفسير الأمين».. قراءة في المدرسة التفسيرية للإمام الخامنئي الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ يحتلّ تفسير القرآن الكريم مكانةً بارزة بين النتاج العلمي والإرث الفكري للإمام الشهيد الخامنئي، وهي مكانة لا تقتصر على شرح الآيات وبيان معانيها، بل تعكس منظومة فكرية متكاملة ومنهجاً راسخاً ذي أبعاد حضارية.

تتمثل أولى سمات هذه المدرسة التفسيرية في التخصص العميق في علوم التفسير وتراكم الخبرة العلمية في هذا المجال. وقد أفضت هذه الخلفية المعرفية إلى أن يصبح تفسير القرآن في فكر الإمام الشهيد مساراً أصيلاً ومتواصلاً، لا نشاطاً عابراً أو مرحلياً.

وعلى صعيد المنهجية، يستند «التفسير الأمين» إلى مجموعة من الأصول التي تميّزه عن كثير من الاتجاهات التفسيرية السائدة. فالالتزام بالمنهج العلمي، والابتكار في أساليب التفسير، ومراعاة متطلبات العصر، وتجديد فهم النص القرآني بما يواكب المستجدات، كلها عناصر تؤكد أن هذا المنظور يتعامل مع القرآن باعتباره كتاب هداية صالحاً لكل زمان، وقادراً على تقديم إجابات لقضايا الإنسان المعاصر، من دون التفريط بأصالة النص ومقاصده.

ومن أبرز ملامح هذه المدرسة أيضاً العناية الدقيقة بإعادة دراسة مفردات القرآن الكريم وتوسيع دائرة المفاهيم القرآنية. فالألفاظ القرآنية تُخضع لبحث علمي متأنٍ يكشف عن طاقاتها الدلالية ويسهم في فهم أكثر عمقاً للآيات. وفي الوقت نفسه، تتجاوز المفاهيم القرآنية حدود الوقائع التاريخية الخاصة لتتحول إلى قواعد عامة يمكن الاستناد إليها في الحياة الفردية والاجتماعية.

أما التعامل مع أسباب النزول، فيتسم بالتوازن؛ إذ تُؤخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار عند تفسير الآيات، من دون أن يُحصر معناها في إطارها التاريخي. فخطاب القرآن، وفق هذا الفهم، يتجاوز زمن النزول ليحمل دلالاته ووظيفته الهداية لجميع الأجيال والمجتمعات. ومن هنا يُعدّ استنباط القواعد العامة من الآيات إحدى السمات الأساسية لهذا المنهج التفسيري.

كما تقوم هذه المدرسة على الالتزام بظاهر الألفاظ القرآنية، وتجنّب التفسيرات الباطنية والتأويلات غير المنضبطة. وهي تسعى إلى تحقيق التوازن بين العقلانية، وقواعد اللغة العربية، والتراث التفسيري الموثوق، ووظيفة القرآن الإرشادية، مع الابتعاد عن القراءات الذوقية أو غير المستندة إلى أسس علمية.

وإلى جانب ذلك، يشكّل مبدآن أساسيان، هما «تفسير القرآن بالقرآن» و«مراعاة السياق»، الركيزتين الرئيسيتين لهذه المنظومة الفكرية. وانطلاقاً من ذلك، يُنظر إلى القرآن بوصفه أفضل مفسّر لنفسه، بحيث تُفهم كل آية ضمن شبكة المعاني التي تربطها بسائر الآيات وفي إطار سياقها العام، الأمر الذي يفضي إلى قراءات أكثر انسجاماً ودقة ومتانة.

وتؤكد هذه الخصائص الخمس عشرة مجتمعة أن «التفسير الأمين» ليس مجرد منهج في تفسير القرآن، بل نموذج متكامل للتعامل مع كتاب الله، يجمع بين الأصالة والتجديد، وبين النص ومتطلبات العصر، وبين المعرفة والهداية. ولعل أبرز ما يميّز هذه المدرسة أنها تقدّم القرآن بوصفه خريطة طريق لحياة الإنسان في الحاضر والمستقبل.

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