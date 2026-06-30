فيديو | الدور التربوي الوجودي للدموع في ذكرى سيد الشهداء (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يُعتبر البكاء على سيد الشهداء (عليه السلام) في الثقافة الروائية الشيعية أحد أبرز مظاهر الولاء للأئمة، وأحد أكثر العوامل فعالية في تطهير الإنسان وارتقائه الروحي. وهذا العمل العبادي المستحسّن، بالإضافة إلى مغفرة الذنوب، يؤدي إلى استئصال الأسباب المتجذرة للإهمال، والغرور، والتعلق بأي شيء سوى الله. وفي ضوء الولاء لأولياء الله، فإنه يمهد الطريق لتحقيق حياة نقية، وإشراق القلب، والثبات على طريق الهداية.