دعوة للمشاركة في مؤتمر "الحسين(ع)، سبط النبي(ص)" الدولي في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سيعقد المؤتمر الدولي "الحسين(ع)، سبط النبي (ص): السيرة والفكر والملحمة الحسينية" بمشاركة بعثة سماحة قائد الثورة الإسلامية الايرانية، وأمانة مجلس تخطيط المدارس الدينية لأهل السنة، ومؤسسة المذاهب الإسلامية للتعليم والبحث، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وجامعة المصطفى (ص) العالمية.



ويهدف هذا المؤتمر إلى توفير منصة لنخب العالم الإسلامي للتأمل في الأبعاد السامية لشخصية الإمام الحسين (ع) وأثر نهضة عاشوراء في بناء الحضارة."



وتدعو أمانة مؤتمر "الحسين (ع)، سبط النبي (ص)" الدولي جميع الأساتذة والباحثين وطلاب الحوزة العلمية والأكاديميين لتقديم إنجازاتهم العلمية والبحثية في مجالات مرتبطة من بينها؛



الأبعاد الشخصية والروائية: الإمام الحسين (ع) من منظور النبي (ص) ومكانته في الأحاديث النبوية.

الوحدة والتقارب: دور محبة الإمام الحسين (ع) وإرثه الحسيني في تعزيز الوحدة الإسلامية.

السيرة والتاريخ: تحليل سيرة الإمام (ع) من عصر النبوة إلى حركة عاشوراء.

التعاليم والعلوم الإسلامية: شرح للإرث العلمي والخطب والأدعية والفقه والتعاليم الأخلاقية للإمام الحسين (ع).

خطاب المقاومة: تحليل مفهوم "هيهات منا الذلة"، والعزة، والشرف والكرامة والمسؤوليات الاجتماعية للأمة الإسلامية".

الصحوة الإسلامية: دور الحركة الحسينية في إحياء الأمة ومكانة الإمام (ع) كرمز للمقاومة.



وبحسب أمانة المؤتمر فإن آخر موعد لتقديم الأوراق البحثية(المقالات) هو الأول من شهر صفر 1448 هـ(16 يوليو / تموز 2026 م).



ويمكن للباحثين إرسال أوراقهم البحثية إلى العنوان التالي في تطبيق "إيتا" للتواصل الاجتماعي: http://eitaa.com/dabir_pazhoohesh.

سيُعقد هذا المؤتمر الدولي خلال شهر صفر من عام 1448 هجري قمري في مدينة "بغداد" عاصمة العراق.

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