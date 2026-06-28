ملايين المعزين الحسينيين يشاركون في مواكب عاشوراء في أكثر من 100 مدينة في نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أُقيمت مسيرات إحياءً لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) بمشاركة الملايين في أكثر من 100 مدينة نيجيرية. وقد نُظمت هذه المراسم من قبل "الحركة الإسلامية في نيجيريا" بقيادة الشيخ إبراهيم يعقوب زكزاكي، وشملت مدناً عديدة في البلاد بالإضافة إلى بعض الدول المجاورة. ووفقاً للتقارير، جرت المسيرات في مدن مختلفة خلال فترتي الصباح أو المساء، واختتمت في أجواء اتسمت بالهدوء والنظام والتماسك.

وعبّر المشاركون من مختلف الفئات العمرية عن ولائهم للإمام الحسين (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام) من خلال ترديد الشعارات وإنشاد المراثي والقصائد العاشورائية. كما أكد المشاركون - وهم يحملون رايات كُتب عليها شعار "لبيك يا حسين (عليه السلام)" وصوراً لشخصيات بارزة من حركات المقاومة والصحوة الإسلامية، بمن فيهم الإمام الخميني (قدس سره)، والشهيد السيد علي خامنئي، والشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد قاسم سليماني، وآية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، والشيخ إبراهيم زكزاكي - على مواصلة نهج الحركة الحسينية والتمسك بمبادئها السامية.