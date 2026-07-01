هيئة المنافذ الحدودية العراقية تستعد لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عقد مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه السادس للعام الحالي برئاسة رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي وبحضور أعضاء المجلس، فيما اصدر حزمة توصيات لتشديد الرقابة والاستعداد لزيارة الأربعين.

وذكر بيان للمنافذ، ان "الوائلي افتتح الاجتماع باستعراض الواقع التشغيلي للمنافذ البرية والبحرية والجوية، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الاتحادية في مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة".

وأكد المجلس "التزامه بتطبيق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء/السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، مشدداً على أهمية تواجد ضباط جهازي الأمن الوطني والمخابرات في ساحات الكشف وساحات التبادل التجاري".

كما أيد المجلس "توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتشكيل لجنة مشتركة مع ممثلين من اقليم كردستان برئاسة هيئة المنافذ الحدودية والجهات ذات العلاقة، لغرض الكشف على الشريط الحدودي في محافظات اقليم كردستان لغلق المنافذ والمعابر غير الرسمية".

وفي سياق الاستعدادات للزيارة الأربعينية، "قرر المجلس استنفار جميع كوادر الهيئة والوزارات الأمنية والصحية والخدمية لإنجاح الخطة الخاصة بالزيارة، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية دخول الزائرين، بالتنسيق مع الحكومات المحلية والدوائر العاملة لإدامة المنشآت الخدمية والصحية في جميع المنافذ".

وشملت القرارات أيضاً – بحسب البيان – "إلزام الشركة العامة لموانئ العراق بعدم السماح بمرور أي شخص غير مخول، ومحاسبة المتواجدين في البوابات في حال حدوث أي خرق أمني أو حالات سرقة".

واختتم المجلس اجتماعه "بإصدار جملة توصيات وقرارات سيتم تعميمها على كافة المنافذ الحدودية للعمل بموجبها، مع التأكيد على متابعة التنفيذ ميدانياً وتقييم الأداء بشكل دوري".

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