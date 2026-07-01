مقتل شخص بتفجير سيارة في منطقة حيفا المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت "القناة 12" العبرية بانفجار سيارة في مدينة حيفا، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الانفجار دوي الانفجار سمع في أنحاء واسعة من المنطقة، ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن سبب الانفجار.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، بأنه "جرى تخليص شخص بلا علامات حياة وعانى من إصابات بالغة الخطورة، ولم يكن أمام طاقمها سوى إقرار وفاته في المكان.

وأوضحت سلطة الإطفاء والإنقاذ، أنها تلقت بلاغا حول انفجار قوي وقع بسيارة أعقبه اندلاع حريق أدى إلى احتراقها بالكامل، وعند وصول طواقمها إلى المكان سمعت انفجارات ثانوية قوية.

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