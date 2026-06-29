استعدادات لإقامة مراسم التشييع الرسمي لجثمان الشهيد الإمام "الخامنئي" (ره) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بحث محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاستعدادات الخاصة باستقبال الجثمان الطاهر للشهيد القائد الامام "السيد علي الخامنئي" رضوان الله تعالى عليه.

وقالت المحافظة في بيان، "استقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي خلال زيارته إلى محافظة كربلاء المقدسة".



وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث الاستعدادات الخاصة باستقبال الجثمان الطاهر للشهيد القائد الامام السيد "علي الخامنئي" (قدس سره ) وإقامة مراسم التشييع الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز التنسيق بين الجانبين ويسهم في إنجاح الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمراسم".



وكان وزير الخارجية الإيراني وصل، أمس الأحد، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها مسؤولين في الحكومة العراقية، وقال في كلمة له "سوف ننسق الآلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق".