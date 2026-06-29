مسلحون يطلقون النار على قوة إسرائيلية داخل سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قالت "القناة 12" العبرية، الاثنين، إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية.

وأفادت القناة العبرية بأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية.



الى ذلك قالت وكالة الانباء السورية (سانا)، إن "مروحيات إسرائيلية تستهدف قرية عابدين بدرعا تزامنا مع قصف مدفعي".



وفي وقت سابق، توغلت قوة إسرائيلية في قرية عابدين بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزين على الطريق المؤدي إلى قرية جملة.

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