19 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت مركز معلومات فلسطين “معطى” بأن أعمال المقاومة توزعت بين 12 مواجهة مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء الحجارة، وخمس عمليات تصدٍ لهجمات المستوطنين، إلى جانب تنظيم مظاهرتين في مدينتي البيرة ونابلس.

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات في بلدتي الرام وحزما، بالتزامن مع تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على بلدة حزما.

وشهدت محافظة رام الله مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات المغير والبيرة ودير أبو مشعل وبيتونيا، فيما تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين في بلدة المغير، بالتوازي مع تنظيم مظاهرة في مدينة البيرة.

وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات في مناطق بيت فوريك وعورتا والحرايق، تخللتها عمليات تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في عورتا والحرايق، إلى جانب تنظيم مظاهرة في مدينة نابلس.

كما شهد حي النفار في محافظة قلقيلية مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات في منطقة عرب الرشايدة شرق بيت لحم خلال تصدي الأهالي لهجوم للمستوطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مستوطنين.

وتصدرت أحداث عرب الرشايدة أبرز أعمال المقاومة خلال الفترة الماضية، بعد إصابة ثلاثة مستوطنين أثناء تصدي الشبان لهجوم استيطاني على المنطقة، إلى جانب المواجهات التي رافقت التصدي لهجمات المستوطنين في قريتي عورتا والحرايق بمحافظة نابلس.

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