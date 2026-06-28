رداً على العدوان الامريكي الغاشم.. الحرس الثوري يقصف 8 مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر الأحد، في بيان، أنّ القوات البحرية والجو فضائية نفّذتا، بين الساعة الثانية والثالثة فجر اليوم الأحد، عملية مشتركة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت 8 مواقع عسكرية مهمة تابعة لجيش الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنّ العملية طالت قاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان في البحرين، مؤكداً تدمير الأهداف، وذلك "رداً بحزم على الاعتداءات الأميركية الأخيرة".

وأشار حرس الثورة إلى أنّ "العدو المعتدي، الذي يُعدّ نقض العهود والمواثيق من طبيعته"، شنّ في الساعات الأولى من فجر اليوم هجوماً على 5 مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية، بذريعة تصدّي القوات البحرية لحرس الثورة لسفينة مخالفة.

وأكد البيان أنّ ترتيبات تنظيم الملاحة والمرور في مضيق هرمز تقع، وفقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية، مشدداً على أنّ السفن المخالفة ستُواجَه، من الآن فصاعداً، بحزم أكبر من السابق.

أعلن حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فجر الأحد، في بيان، أنّ القوات البحرية والجو فضائية نفّذتا، بين الساعة الثانية والثالثة فجر اليوم الأحد، عملية مشتركة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت 8 مواقع عسكرية مهمة تابعة لجيش الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنّ العملية طالت قاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان في البحرين، مؤكداً تدمير الأهداف، وذلك "رداً بحزم على الاعتداءات الأميركية الأخيرة".

وأشار حرس الثورة إلى أنّ "العدو المعتدي، الذي يُعدّ نقض العهود والمواثيق من طبيعته"، شنّ في الساعات الأولى من فجر اليوم هجوماً على 5 مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية، بذريعة تصدّي القوات البحرية لحرس الثورة لسفينة مخالفة.

وأكد البيان أنّ ترتيبات تنظيم الملاحة والمرور في مضيق هرمز تقع، وفقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية، مشدداً على أنّ السفن المخالفة ستُواجَه، من الآن فصاعداً، بحزم أكبر من السابق.

وحذّر حرس الثورة من أنّ أي اعتداء محتمل من جانب العدو، مهما كانت ذرائعه، "حتى إن استهدف أهدافاً ثانوية كما حدث الليلة الماضية أو هذه الليلة"، سيُقابَل بردّ ساحق.

وختم البيان بالتأكيد أنّ انتهاك وقف إطلاق النار يُعدّ مخالفة للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وسيؤدي إلى توقف كامل لجميع المسارات.

"القواعد الأميركية ستختبر الجحيم"

من جهتها، قالت قيادة القوات البحرية لحرس الثورة إن إطلاق النار العشوائي الأميركي على سيريك لن يحل لغز سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.

وتابعت أن إطلاقات النار من قبل الجمهورية الإسلامية على المخالفين تذكّر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور.

وحذرت من أن القواعد الأميركية في المنطقة حسابها مختلف. قائلة: سيختبرون الجحيم في هذه الأيام.

عدوان أميركي على إيران

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، ليل السبت-الأحد، تنفيذ عدوان عسكري غاشم جديد على مواقع في أراضي جمهورية ايران الاسلامية .

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