العتبة الحسينية توزع مبالغ مالية على العوائل اللبنانية النازحة في بلدهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة انها قامت بتوزيع مبالغ مالية على العوائل اللبنانية النازحة في بيروت ومناطق يتواجد فيها النازحين بسبب الحرب الاخيرة.

وقال رئيس وفد العتبة الحسينية الحاج محمد ابو دكة ان التوزيع كان عبارة عن هدايا مالية مقدمة من العتبة الحسينية الى العوائل اللبنانية النازحة في "حارة صيدا"

واضاف لقد شملت الهدايا في هذه المنطقة وهي "حارة صيدا" 250 عائلة نازحة قدمت لهم 100 دولار للعائلة المكونة من 4 افراد او اقل و150 دولارا للعائلة المكونة من 5 افراد او اكثر.

واوضح ان وفد العتبة الحسينية مستمر في توزيع الاعانات والمساعدات على العوائل المتضررة بسبب الحرب الاخيرة .

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