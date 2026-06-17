فيديو | حديث ترامب عن أحمد الشرع وحزب الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب: لقد كنت الشخص المسؤول جدًا عن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن هو شخص أنا وضعته هناك، مع الرئيس أردوغان وآخرين. هو شخص جيد جدا ولا يحب حزب الله. أعتقد أنه قادر جدًا وكان جيدا معي لقد نفذ كل ما طلبته منه. وفعله. وإذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فسوف يقوم هو بالمهمة. اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله. لأنه، بصراحة معك، أعتقد أنهم سيؤدون المهمة بشكل أفضل.