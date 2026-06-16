مسيرة احتجاجية حاشدة في صعدة باليمن، تنديداً بتصريحات ترامب بشأن مكة المكرمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت محافظة صعدة، اليوم الثلاثاء، عشرات المظاهرات الجماهيرية الحاشدة تأييداً للمقدسات الإسلامية واستنكاراً لما وصفه دونالد ترامب بـ"الإساءة إلى مكة والكعبة". وردد المشاركون هتافات مناهضة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معبرين عن غضبهم إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة. وشدد المتظاهرون، مؤكدين استعداد الشعب اليمني للدفاع عن المقدسات الإسلامية، على أن هذا التحرك يُعد استمراراً لسلسلة من الإساءات إلى الرموز الدينية الإسلامية، بما فيها القرآن الكريم. كما انتقدوا صمت الدول الإسلامية حيال هذه القضية، معتبرين إياه عاملاً مساهماً في استمرار هذه السلوكيات.

أدان البيان الختامي لهذه التجمعات بشدة التصريحات المنسوبة إلى ترامب بشأن مكة المكرمة، وشدد على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة دفاعاً عن المقدسات الإسلامية. كما أشار البيان إلى التطورات في المنطقة، وأشاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله وحركات محور المقاومة لما وصفه بـ"النصر على الأعداء"، ودعا إلى الحفاظ على الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.