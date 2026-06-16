منطقة الزينبية باسطنبول التركية ترفع لافتات سوداء حسينية بمناسبة محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بدأت منطقة الزينبية في مدينة إسطنبول التركية ارتداء ثوب الحزن إيذاناً بقرب حلول شهر محرم الحرام حيث رُفعت الرايات السوداء والشعارات الحسينية في الشوارع والمحال التجارية والمرافق العامة المحيطة بمسجد ومركز الزينبية الثقافي أحد أبرز المراكز الإسلامية التابعة لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في تركيا وأوروبا.

وبحسب ما نشره مسجد ومركز الزينبية الثقافي في إسطنبول عبر حساباته الرسمية فقد ازدانت منطقة الزينبية وشارع الزينبية بالرايات السوداء وعبارات "لبيك يا حسين"، فيما بدأت الاستعدادات لإقامة مراسم العزاء الحسيني السنوية تزامناً مع اقتراب حلول شهر محرم الحرام.

ويُعد مسجد ومركز الزينبية الثقافي من أكبر المؤسسات الدينية والثقافية لأتباع أهل البيت (ع) في القارة الأوروبية إذ يحتضن على مدار العام فعاليات دينية وثقافية واجتماعية متنوعة ويشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً خلال مراسم عاشوراء والأربعين وسائر المناسبات الإسلامية.

وتعكس هذه الاستعدادات حجم الحضور الشعبي للشعائر الحسينية في تركيا حيث تتحول منطقة الزينبية سنوياً إلى مركز لإحياء ذكرى عاشوراء واستذكار نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) في مشهد يجسد الامتداد العالمي للقضية الحسينية ورسالتها الإنسانية الخالدة.