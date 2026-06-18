بلدية طهران تكشف عن موعد تشييع قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي (ره) في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، عن مسار تشييع قائد الثورة الاسلامية، الشهيد الإمام السيد علي خامئني (رضوان الله تعالى عليه)، فيما أشار إلى أن جثمانه سيشيع في العراق يوم 8 تموز المقبل.

ونقل إعلام إيراني عن زاكاني قوله حول مسار مراسم التشييع إن "محاور شارع دماوند، شارع انقلاب (الثورة)، شارع آزادي (الحرية)، والمشهد الممتد نحو طريق لشكري السريع، هي من بين الخيارات المطروحة والدراسة لإقامة هذه المراسم".

وأضاف زاكاني، أن "تحديد المقطع والمسار النهائي يعتمد بالدرجة الأولى على القدرة الاستيعابية للمكان ليتسع للأعداد المتوقعة من الحشود الغفيرة".

وأوضح رئيس بلدية طهران أن الشوارع وحدها لا يمكنها استيعاب مثل هذا الحجم الهائل من الحشود، مضيفاً: "مساعينا تركز على الاستفادة من طاقات الشوارع الفرعية والممرات المحيطة إلى جانب المحور الرئيسي، وذلك لضمان تسهيل حركة وتواجد المواطنين بشكل مناسب".

وأكد زاكاني، أن جميع القرارات النهائية ستُتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التنفيذية، وإدارة الحشود، وتوفير الظروف الملائمة لإقامة المراسم بأفضل وجه ممكن.

وأشار إلى أن جثمان المرشد سيُشيّع في العراق يوم 8 تموز، دون تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الشأن، بحسب ما نقلته وكالة "مهر".

واستشهد قائد الثورة الامام السيد علي خامنئي بأولى الغارات الأميركية الإسرائيلية على طهران يوم 28 شباط الماضي، بعد أن قاد جمهورية إيران الاسلامية على مدى أكثر من 3 عقود، في ظروف عصيبة واستثنائية من الحروب المفروضة الظالمة والعقوبات الاقتصادية الشديدة والاغتيالات والمؤامرات الكبيرة.