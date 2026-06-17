حظر أنشطة 19 من مؤرخي الحسيني في البحرين بالتزامن مع حلول شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مع حلول شهر محرم، منعت سلطات آل خليفة 19 من خطباء الحسينيين من المشاركة في مجالس العزاء والمسيرات لمدة عام. يأتي هذا القرار، الذي اتخذته الأجهزة الأمنية البحرينية، في سياق إجراءات مماثلة في بعض دول المنطقة، ويرى منتقدوه أنه يهدف إلى تقييد الأنشطة الدينية والثقافية المتعلقة بذكرى عاشوراء. وقد أدى هذا القرار إلى تعطيل التخطيط والترتيبات اللوجستية لعدد كبير من الحسينيات ووفود العزاء في مختلف أنحاء البحرين، والتي كانت قد استعدت بالفعل لإقامة مراسم عاشوراء.

وقد أدان النشطاء الاجتماعيون والقانونيون هذا الإجراء، معتبرين إياه استمراراً لسياسة تقييد ممارسة الشعائر الدينية. وأكدوا أن هذا القرار يستهدف حرية الفكر والتعبير، ويمثل محاولة للحد من شعائر عاشوراء ومنع نشر رسالة ومعاناة ضحايا كربلاء.