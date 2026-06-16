مستشار السفير الإيراني في بغداد يكشف عن عدد المشاركين العراقيين في تشييع الإمام الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مستشار السفير الإيراني في بغداد عن توقعات بدخول أعداد كبيرة من الزائرين العراقيين عبر معبر مهران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة، مشدداً على ضرورة التنسيق في مجالي النقل وتأمين الوقود.

صرح محمد عبيري، مستشار السفير الإيراني في بغداد، خلال اجتماع في مدينة مهران قائلاً: “وفقاً للتقديرات، ما يقرب من مليون شخص من مختلف فئات الشعب العراقي، بما في ذلك الحكومة والعشائر والأحزاب والجماهير الشعبية، يرغبون في حضور مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد”.

وأضاف عبيري: “من المتوقع أن يدخل حوالي 500 إلى 600 ألف من هؤلاء الزائرين إلى إيران عبر معبر مهران الحدودي الدولي، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مدن طهران وقم ومشهد”.

وأشار مستشار السفير الإيراني، في معرض حديثه عن رغبة جزء من الزائرين في الدخول بسياراتهم الخاصة، إلا أن “السفارة الإيرانية تجري مشاورات مع الجانب العراقي للاستفادة القصوى من أسطول النقل العام وتقليل حركة السيارات الخاصة”.

كما أعلن عن التخطيط لتأمين الوقود اللازم للسيارات القادمة، مضيفاً أن “التنسيقات جارية مع الجهات المعنية لتأمين البنزين والديزل على طول طرق السير”.

وعبّر مستشار السفير الإيراني في بغداد في ختام حديثه عن أمله في أن يتم، بتعاون البلدين، توفير حركة آمنة ومنظمة وسهلة للزائرين العراقيين عبر معبر مهران.

.....................

انتهى / 323