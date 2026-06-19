المجلس الأعلى للأمن الوطني الايراني يصدر بيانا بشأن المفاوضات المقبلة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان لها، أنها لن تهدأ حتى استيفاء كامل حقوق الشعب الإيراني، والانتقام للدماء الطاهرة لقائدنا الشهيد.

أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن الوطني أصدرت بياناً تماشيا مع الرسالة الاستراتيجية والمنيرة لقائد الثورة الإسلامية بشأن توضيح المفاوضات المقبلة.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"تؤكد أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لقائد الثورة الإسلامية وللشعب الإيراني العظيم والبطل، أنها لن تتساهل بأي حال من الأحوال في تنفيذ تدابير وتوجيهات قائد الثورة، وخاصة في حراسة حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، والدفاع عن دماء شهدائنا، ودفع المفاوضات المستقبلية على أساس مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولن تتوقف حتى استيفاء كامل حقوق الشعب الإيراني، والانتقام للدماء الطاهرة لقائدنا الشهيد.

وفي هذا الصدد، وبانعدام ثقة كامل بالعدو الناقض للعهود، ومع المراقبة الدقيقة لعملية المفاوضات وتنفيذ البرامج، إذا حدث أي تجاوز أو مخالفة من قبل الجانب الأمريكي، فسيتم اتخاذ إجراءات متبادلة وفقاً لخطة محددة مسبقاً".

أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي

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