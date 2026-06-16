مستوطنون يهود متطرفون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قامت حشود من المستوطنين اليهود المتطرفين، برفقة عناصر من الشرطة، بتدنيس ساحات المسجد الأقصى صباح يوم الأحد وبعد الظهر، وسط قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين إلى الموقع المقدس. ووفقًا لمصادر محلية، دخل عشرات المستوطنين المسجد في مجموعات مختلفة عبر باب المغاربة، وتجولوا في ساحاته. وخلال جولاتهم في الموقع الإسلامي المقدس، تلقى المستوطنون محاضرات من حاخامات حول ما يُزعم أنه جبل الهيكل، وقام عدد منهم بأداء صلوات تلمودية استفزازية.

في الوقت نفسه، فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على حركة ودخول المصلين المسلمين عند مداخل وبوابات المسجد الأقصى، ومنعت العديد منهم من دخول الموقع المقدس. وخلال الأسبوع الماضي، قام أكثر من 1552 مستوطنًا متطرفًا بتدنيس المسجد الأقصى، بمن فيهم من تجولوا في ساحاته متسترين بصفة سياح.