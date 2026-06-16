مكتبة أمّ البنين (عليها السلام) النسوية تختتم المستوى الأول من دورة كتابة البحث العلمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اختتمت شعبةُ مكتبة أمّ البنين (عليها السلام) النسوية التابعة لمكتب المتولّي الشرعيّ للشؤون النسوية في العتبة العبّاسية المقدّسة، المستوى الأوّل من دورة كتابة البحث العلمي.

وقالت مسؤولةُ الشعبة السيدة أسمهان إبراهيم، إنّ "الدورة التي نظّمتها الشعبةُ تهدف إلى تطوير مهارات البحث العلميّ لدى المنتسبات، وتأهيلهنّ للمشاركة الفاعلة في المؤتمرات، ولجان تقييم البحوث ومساعدة الباحثات في كيفيّة كتابة البحث العلمي".

وأضافت، أن "المنهاج التدريبيّ استمرّ لأكثر من شهرَينِ، وقدّمه نخبةٌ من الأساتذة المختصّين، وهم الدكتور حسن الجذيلي والدكتور علي البياتي من المَجمَع العلميّ للقرآن الكريم، إذ تضمّنت محاوره عدّة جوانب تتعلّق بخطوات إعداد البحث العلمي وصياغة البحوث العلمية".

وأشارت إلى أن، "الدورة اختُتِمت بمناقشة مجموعةٍ من البحوث التطبيقية التي أعدّتها منتسباتُ الشعب النسوية، بوصفها من متطلّبات المستوى الأوّل، وسيُعلن فيما بعد عن إعلان انطلاق المستوى الثاني من الدورة".

وتسعى الشعبةُ إلى تنظيم برامج تدريبية متخصّصة تُسهِمُ في إعداد ملاكاتٍ نسويّة مؤهّلة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية، وتمثيل المؤسّسة في المحافل العلمية.