الوداع مع القائد الشهيد الاخير في طهران وقم من 4 إلى 7 يوليو ثم المواراة في 9 يوليو في مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الشهيد، عن اقامة مراسم الوداع الاخير والتشييع لقائد الأمة الشهيد من 4 إلى 7 يوليو في طهران وقم، ومواراة الثرى في 9 يوليو في الروضة الرضوية المقدسة في مشهد.

وجاء في بيان مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الشهيد، والذي صدر اليوم السبت:

بعد العروج الدامي للمرجع الديني العظيم القدر في العالم التشيّع، والقائد الحكيم للثورة الإسلامية، وحامل لواء الحق والمقاومة، الإمام المجاهد الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، يلف العالم الإسلامي عزاء فقدان هذا الرجل العظيم الذي أمضى حياته المباركة بأسرها في سبيل إعلاء كلمة الحق، والدفاع عن الإسلام، وخدمة الشعب، وهداية الأمة الإسلامية. لقد أبقى ذلك القائد الشهيد، بإيمانه الراسخ، وجهاده المخلص، وصبره الثابت، وبصيرته الإلهية، راية استقلال إيران العزيزة وهداية وعزة الأمة الإسلامية مرفوعةً دائماً؛ وسيبقى اسم وذكرى تلك الشخصية الفذة في تاريخ إيران العزيزة والعالم الإسلامي وفي قلوب الأحرار في العالم خالداً.

ويُعلن مركز اقامة مراسم العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، آية الله العظمى الخامنئي (أعلى الله مقامه الشريف)، معرباً عن تعازيه للساحة المقدسة للإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، ولمقام سماحة قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله العالي)، ولجميع الأمم الحرة الموالية لطريق الحق، عن عميق امتنانه وتقديره للحضور الحاشد والمخلص للشعب الإيراني المسلم والثائر ولجميع عشاق الإسلام والثورة.

وتبعاً للبيانات السابقة لهذا المركز، ونظراً للخطط الموضوعة، نحيط عموم الشعب الكريم علما بأن مراسم الوداع الاخير والتشييع ومواراة الثرى للجثمان الطاهر لذلك الإمام المجاهد الشهيد وأفراد أسرته، الشهداء الكرام: الدكتور مصباح الهدى باقري كنّي، والسيدة بشري حسيني الخامنئي، وزهراء حداد عادل، وزهراء محمدي كلبايكاني (رضوان الله عليهم أجمعين)، ستُقام على النحو التالي:

يومي الأحد 4 ويوم الإثنين 5 يوليو 2026، الموافق 19 و20 من شهر محرم الحرام: مراسم الوداع الاخير للجثمان الطاهر في مصلّى الإمام الخميني (قدّس سرّه) في طهران.

يوم الثلاثاء 6 يوليو 2026، الموافق 21 من شهر محرم الحرام: مراسم التشييع في طهران.

يوم الأربعاء 7 يوليو 2026، الموافق 22 من شهر محرم الحرام: مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة.

يوم الجمعة 9 يوليو 2026، الموافق 24 من شهر محرم الحرام وليلة استشهاد الإمام السجاد (عليه السلام): مراسم التشييع في مشهد المقدسة، ومواراة الثرى في الحرم الطاهر للإمام الرضا (عليه آلاف التحية والثناء).

ويُدعى عموم الشعب الكريم والعزيز، وأحرار العالم، وعشاق مدرسة الإسلام، والمحبّون لإيران، إلى توديع ذلك القائد الشهيد من خلال المشاركة في هذه المراسم المهيبة.

وفي الختام، ومع الشكر للترتيبات والتخطيطات الواسعة التي قامت بها الأجهزة المسؤولة والمجموعات الشعبية لإقامة هذا الحدث، يُؤكد أن الدور الرئيسي في إقامة هذه المراسم سيكون للشعب الكريم والدائم الحضور، باعتبارهم أصحاب العزاء الحقيقيين، وسيتم بعون الله تحقيق مظهر مهيب وفريد من نوعه لحدث شعبي. وسيتم إعلان تفاصيل هذه المراسم لاحقاً للعموم.

مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الشهيد

13 يونيو 2026

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