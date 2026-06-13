العتبة العلوية تطلق مشروع كتابة نسخة خزائنية نفيسة من كتاب "نهج البلاغة"

قال رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية، الخادم كرار جاسب، في تصريح للمركز الخبري: "إنَّ القسم شرع بتنفيذ مشروع كتابة نسخة قيمة من نهج البلاغة الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات النوعية التي تجمع بين الأصالة الفنية ومتطلبات الذائقة العصرية".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بإشراف ومباركة الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة، الخادم السيد عيسى الخرسان، أطلق قسم الشؤون الفكرية والثقافية مشروع كتابة نسخة خزائنية نفيسة من كتاب نهج البلاغة، في خطوة تُعدُّ الأولى من نوعها في العالم الإسلامي.

مشروع يجمع بين الأصالة الفنية والذائقة العصرية

وقال رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية، الخادم كرار جاسب، في تصريح للمركز الخبري: "إنَّ القسم شرع بتنفيذ مشروع كتابة نسخة قيمة من نهج البلاغة الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات النوعية التي تجمع بين الأصالة الفنية ومتطلبات الذائقة العصرية".

الكتاب غير مسبوق في التنظيم والدقة

وأضاف جاسب: "إنَّ النسخة الجديدة تُعدُّ مشروعًا نوعيًا لم يُنفَّذ من قبل بهذا المستوى من التنظيم والعناية والدقة"، مبينًا أنَّ العتبة العلويّة المقدَّسة أسهمت خلال السنوات الماضية في خدمة هذا الكتاب الشريف عبر التأليف والتحقيق وإعداد الفهارس المتخصصة.

وأشار إلى أنّ المشروع الجديد يهدف إلى تقديم نسخة نفيسة تواكب الذائقة العصرية وتحافظ، في الوقت ذاته، على أصالة التراث، لافتًا إلى أن هذه النسخة تُعد الأولى من نوعها التي تُنجز بإشراف وعناية العتبة المقدّسة .

الخطاطون يعتمدون المواد الطبيعية

من جانبه، بيَّن الخطاط الخادم حازم الحلو: " إنَّ المشروع يعتمد على الأساليب التقليدية الأصيلة في إعداد النسخ الخزائنية، إذ ستُستخدَم فيه موادّ طبيعية خاصة من ناحية الورق والأحبار والأقلام والزخارف، بما ينسجم مع المدارس الخطية والتراثية المعتمدة في كتابة المصاحف والكتب النفيسة".

سنة كاملة لإنجاز المشروع بثلاثة أجزاء

وأوضح الحلو: "سيستغرق المشروع نحو سنة كاملة، بمشاركة نخبة من خطاطي العتبة العلويّة المقدّسة ، وسيُكتب بثلاثة أجزاء، على غرار النسخ الأصيلة التي تتبع المدارس الخطية العريقة"، لافتًا إلى أنّ كل صفحة ستتضمن 14 سطرًا، تيمنًا بعدد أسماء المعصومين (عليهم السلام).

ويُشار إلى أنّ كتاب نهج البلاغة يمثل أحد أهم المصادر الفكرية والأدبية في التراث الإسلامي، لما يضمه من خطب ورسائل وحكم المولى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الأمر الذي يمنح هذا المشروع، الذي تتبناه العتبة العلويّة المقدّسة ، أهمية ثقافية ومعرفية كبيرة.

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