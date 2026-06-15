عودة أسعار النفط سريعا إلى مستواها ما قبل الحرب امر مستبعد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لن تنحل مشكلة ارتفاع أسعار النفط والبنزين ومشاكل إمدادات الطاقة على الرغم من اتفاق يوم الأحد لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، بين عشية وضحاها أو قريباً.

بدء النشاط يستغرق أشهراً

ووفقاً لخبراء الطاقة، من المرجح أن تستغرق شركات الطاقة أشهراً حتى تتمكن من استئناف نشاطها بمستوى يلبي الطلب العالمي. إن استغراق عملية نقل وتكرير النفط الخام وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى الشكوك حول أمن الملاحة في المضيق، حسب قولهم، يمنع ظهور تأثير هذا الاتفاق فوراً.

لقد بقيت السفن المحملة بالنفط الخام لأكثر من ثلاثة أشهر تائهة في الخليج الفارسي غير قادرة على عبور هذا الممر المائي دون عوائق؛ وهو الممر الذي كان يمر عبره قبل بدء الحرب حوالي خمس إجمالي النفط والبنزين في العالم.

وقال دانيال إيفانز، الرئيس العالمي لأبحاث الوقود والتكرير في "إس آند بي غلوبال إنرجي": "تحتاج قوات العمليات (موظفو الشركات) إلى وقت لتشعر بالأمان، ويجب تجهيز وثائق التأمين، خاصة لكي تتواجد القوى العاملة في الموقع وتعيد تشغيل بعض هذه المنشآت."

فارق كبير في سعر النفط مقارنة ببدء الحرب

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد الإعلان عن هذا الاتفاق. انخفض خام برنت، المؤشر الدولي، بمقدار 3.45 دولار ليصل إلى 83.89 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.03 دولارات ليصل إلى 80.85 دولاراً للبرميل. ولا تزال هذه الأسعار أعلى بكثير من حوالي 70 دولاراً التي كان عليها النفط قبل بدء الحرب.

توقف استخراج النفط في بعض البلدان

قال إيفانز: مع انخفاض الأسعار، يجب على السفن التي كانت تائهة حتى الآن أن تغادر المضيق، ثم تدخل ناقلات نفط جديدة لتحميل الحمولة. "لدخول سفينة إلى مضيق هرمز، يجب أن تكون متأكداً من وجود نافذة أمنية (فرصة كافية لدخول السفينة وتحميلها ثم مغادرتها)، كما تتحرك ناقلات النفط ببطء. تستغرق الرحلة من المضيق إلى البلدان البعيدة، وتسليم النفط الخام إلى المصفاة للتكرير، ثم الوصول إلى الوجهة النهائية، أشهراً. بالإضافة إلى ذلك، أوقف بعض المنتجين في الشرق الأوسط استخراج النفط عندما امتلأت مساحات التخزين لديهم، وقد تكون إعادة تشغيل هذه العملية بطيئة أيضاً."

عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل

قال آلان غيلدر، نائب الرئيس الأول لأبحاث التكرير والكيماويات وأسواق النفط في شركة "وود ماكنزي" للتحليلات: قد تواجه دول مثل العراق تحدياً خطيراً للغاية، لأن إنتاجها انخفض بشكل حاد وقد يستغرق حوالي عام للعودة إلى ما قبل الحرب.

توقف الاستثمار في الطاقة، الذي يستغرق رؤية نتائجه سنوات، بعد إغلاق المضيق

قال دانيال ستيرنوف، الزميل البارز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: إن الدول التي أوقفت إنتاجها النفطي لا ترغب في استئناف الإنتاج حتى تتأكد من استقرار ودوام إعادة فتح مضيق هرمز وأن وقف إطلاق النار سيستمر لأكثر من 30 أو 60 يوماً.

وأضاف: "لا نعرف ما هو المقصود بإعادة فتح مضيق هرمز أو ما هي سرعة تفريغ الحمولات التائهة."

كذلك، تشير توقعات غالبية خبراء سوق النفط إلى أن أسعار النفط، حتى في حالة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل والتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، ستحتاج إلى حوالي عام للعودة إلى ظروف ما قبل الحرب.

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