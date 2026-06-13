إقامة ندوة دولية بعنوان «دور الحج في بناء الأمة وصناعة الحضارة الإسلامية»

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع موسم الحج وعيد الغدير أقام المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، بالتعاون مع جامعة طهران وبعثة الحج وممثلية قائد الثورة الإسلامية في منظمة الحج والزيارة، والجامعة الإسلامية الحكومية «شريف هداية الله» في جاكرتا، وجمعية الطلبة والدارسين الإندونيسيين في إيران، ندوة علمية دولية بعنوان «دور الحج في بناء الأمة وصناعة الحضارة الإسلامية»، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلاب وناشطين ثقافيين من إندونيسيا.

وركزت الندوة على الأبعاد الاجتماعية والتربوية والحضارية والمعرفية لفريضة الحج، ودورها في تعزيز وحدة المسلمين وتكوين الأمة الإسلامية وترسيخ أسس الحضارة الإسلامية في العصر الحديث.

وقدّمت الدكتورة فكرية قرآني، أستاذة الجامعة الإسلامية الحكومية «شريف هداية الله» في جاكرتا، المحاضرة الأولى، حيث تناولت دور الحج وإمكاناته في بناء الأمة وصناعة الحضارة الإسلامية من خلال رؤية الشهيد مرتضى مطهري والدكتور علي شريعتي. كما قدّم الدكتور محمود واعظي، أستاذ جامعة طهران وعميد كلية الإلهيات السابق، محاضرة باللغة الإنجليزية حول «النموذج الحضاري للبراءة في المنظومة المعرفية الإسلامية»، موضحاً أبعاده الفكرية والحضارية وأثره في نهضة الأمة الإسلامية.

وأدار الندوة علي عمر شهاب، طالب الدكتوراه في جامعة الأديان والمذاهب، الذي أكد أهمية مواصلة الدراسات العلمية حول دور الحج في نهضة الأمة الإسلامية ووحدتها.

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