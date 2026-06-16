قسم التطوير ينظّم ورشة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي لملاكات مستشفى الكفيل التخصصي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مدرّبُ الدورة السيد محمد عبد الحسين: إنّ "الدورة قُدِّمت لملاكات مستشفى الكفيل التخصّصي؛ بهدف تعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتمكينهم من إعداد الخطط الفاعلة التي تُسهِمُ في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المستقبلية".

وأضاف أنّ "الدورة تطرّقت إلى محاور متعدّدة، منها: مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهمّيته، وآليّات إعداد الخطط الاستراتيجيّة، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، فضلًا عن متابعة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها".

وبيّن عبد الحسين أنّ "الورشة أُقِيمت في مستشفى الكفيل التخصّصي، واستمرّت ثلاث ساعاتٍ، تخلّلتها مناقشاتٌ تفاعلية وتمارينُ تطبيقية ركّزت على توظيف مفاهيم التخطيط الاستراتيجيّ في بيئة العمل الصحّية".

وتأتي هذه الورشة ضمن البرامج التدريبية التي ينظّمُها قسمُ التطوير والتنمية المستدامة؛ بهدف تنمية قدرات الملاكات وتطوير مهاراتها الإدارية والمهنيّة، بما يُسهِمُ في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة في العمل.