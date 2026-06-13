لاستقبال شهر محرم.. أعمال صيانة الشباك لضريحي الإمامين الجوادين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أنجزت شعبة الورش الفنية والحرفية في العتبة الكاظمية المقدسة أعمال صيانة الشباك الطاهر لضريحي الإمامين الجوادين “عليهما السلام”.

بتوجيه من الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، خادم الإمامين الكاظمين الجوادين “عليهما السلام”، الدكتور حيدر عبد الأمير مهدي، واستعداداً لاستقبال شهر محرم الحرام، أنجزت الملاكات المتخصصة في شعبة الورش الفنية والحرفية التابعة لقسم الشؤون الهندسية والمشاريع الاستراتيجية في العتبة الكاظمية المقدسة أعمال الصيانة الدورية والجلي والتنظيف الدقيق للشباك الطاهر لضريحي الإمامين الكاظمين “عليهما السلام”.

وتضمنت الأعمال إجراء عمليات فنية متخصصة للأجزاء الذهبية والفضية للشباك الشريف، شملت التلميع والإدامة الشاملة ومعالجة آثار الأكسدة والترسبات الناتجة عن العوامل المناخية، وفق أعلى المعايير الفنية والحرفية.

وتأتي هذه الجهود ضمن البرنامج الخدمي والفني الذي تنفذه العتبة الكاظمية المقدسة على مدار العام، بهدف الحفاظ على جمالية الحرم المطهر وإظهاره بأبهى صورة تليق بمكانة الإمامين الكاظمين الجوادين “عليهما السلام”، وتوفير أجواء إيمانية وروحية تواكب توافد الزائرين الكرام خلال المناسبات الدينية.

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