 انعقاد الملتقى السنوي الثاني لمواكب المشق في مدينة النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر الأحزان (محرم الحرام)، عقدت العتبة العلوية المقدسة، ممثلةً بهيئة المواكب الحسينية التابعة لقسم شؤون حفظ النظام، الملتقى السنوي الثاني لمواكب المشق في مدينة النجف الأشرف، بمشاركة واسعة من أصحاب المواكب الحسينية والخدمية، وبحضور الأمين العام للعتبة المقدسة ورؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب والوحدات، بهدف تنسيق الجهود التنظيمية والخدمية وتأمين انسيابية حركة المواكب والزائرين خلال موسم العزاء.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم قسم شؤون حفظ النظام، الخادم مصطفى جبار محسن، أن الملتقى السنوي التنسيقي الثاني لمواكب المشق لعام 1448هـ يأتي مع اقتراب حلول ليالي شهر محرم الحرام، ويُعقد بحضور الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، الخادم السيد عيسى الخرسان، إلى جانب رؤساء أقسام حفظ النظام، والشؤون الدينية، والإعلام وعدد كبير من خُدّام العتبة المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية.

وأضاف أن الملتقى ناقش عددًا من المحاور المهمة التي تتعلق بواقع المواكب العزائية والخدمية من خلال التأكيد على الجوانب الإيجابية وتعزيزها، فضلًا عن تشخيص المعوقات والتحديات التي قد تواجه عمل المواكب خلال إقامة العزاء والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جهد تنظيمي متكامل

وأشار محسن إلى أن العتبة المقدسة تسعى إلى بناء منظومة عمل متكاملة تقوم على تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التنظيم والخدمة خلال أيام شهر محرم الحرام.

وبيّن أن الخطط الموضوعة تهدف إلى خلق انسيابية عالية لدخول المواكب المعزية، بدءًا من شارع الإمام زين العابدين (عليه السلام) مرورًا بالجهة الشرقية للصحن العلوي المطهّر وانتهاءً بشارع الإمام الصادق (عليه السلام)، بما يضمن انتظام حركة المواكب وعدم حدوث تقاطعات أو اختناقات تؤثر في سير مراسم العزاء.

وأكّد أن الجهود التنظيمية لا تقتصر على حركة المواكب فحسب، بل تشمل أيضًا توفير انسيابية كبيرة لحركة الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، بما يحقق أعلى درجات الراحة والأمان للمعزين والزائرين على حد سواء.

تسجيل أكثر من 900 موكب

من جانبه، كشف مسؤول هيئة المواكب الحسينية في العتبة العلوية المقدسة، الخادم حسن زكي نعمة، عن مباشرة الهيئة منذ العاشر من شهر ذي الحجة عمليةَ تسجيل المواكب العزائية والخدمية المنتشرة في المدينة القديمة ومحيط الصحن العلوي المطهّر.

وأوضح أن عدد المواكب التي سُجّلت حتى الآن بلغ نحو 900 موكب حسيني وخدمي، وأن العتبة المقدسة عملت على توفير مختلف أشكال الدعم اللوجستي للمواكب، من خلال تلبية احتياجاتها ومتطلباتها الفنية والخدمية، فضلًا عن تخصيص مواقع وأماكن مناسبة لها بما ينسجم مع الخطط التنظيمية المعتمدة.

تقديم الدعم للمواكب

وأشار إلى أن العتبة المقدسة هيأت مساحات واسعة لإقامة المجالس ومراسم العزاء، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية التي تحتاجها المواكب خلال فترة إحيائها الشعائر الحسينية.

وأكّد أن الهيئة تواصل أعمالها الميدانية بشكل يومي لضمان استكمال جميع الإجراءات التنظيمية قبل حلول شهر محرم، بما يسهم في إنجاح موسم العزاء وإظهار الشعائر الحسينية بأفضل صورة تنظيمية وخدمية.

يُشار إلى أن انعقاد الملتقى السنوي الثاني لمواكب المشق يأتي ضمن سلسلة الاستعدادات التي أطلقتها العتبة العلوية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه في شهر محرم الحرام، والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن انسيابية حركة المواكب والزائرين معًا.

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