الأمين العام للعتبة العباسیة يستعرض خطة إدارة الشؤون الطبية لشهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استعرض الأمين العام للعتبة العباسیة، السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، خطة إدارة الشؤون الطبية لشهر محرم الحرام. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسة الإدارة، الدكتورة هيفاء التميمي، ومساعدها، السيد ماهر خالد، لمراجعة خطة الإدارة لزيارة العاشر من محرم. وقال خالد: "شهد الاجتماع مناقشة محاور خطة إدارة الشؤون الخاصة لشهر محرم، وعمل الفرق الطبية ومواقعها، والكوادر الصحية العاملة فيها، وآلية توفير المستلزمات الضرورية".

وأضاف: "تضمن الاجتماع شرحًا لآلية عمل الكادر النسائي التابع للإدارة والخدمات التي يقدمنها. كما شهد الاجتماع إنشاء وحدات إدارية جديدة لتنظيم عمل هؤلاء الكادر بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للزوار". وأوضح خالد أن "الاجتماع استعرض آليات التغلب على العقبات التي تواجهها الإدارة من خلال التعاون المشترك مع إدارات ومواقع العتبة المقدسة"، مشيراً إلى أنه "ناقش عمل مركز الكفيل للصحة والسلامة العامة التابع للإدارة، وآلية توفير مدربين جدد للمركز في مجال الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى وضع خطة لتعزيز قدرات موظفيه لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية الفورية في المجتمع".