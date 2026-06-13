شباب إندونيسيون ينظمون مسيرات سيارات تكريماً لقائد المقاومة الإيرانية الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في مبادرة إبداعية وعفوية، نظم شباب إندونيسيون مسيرة سيارات رمزية جابت شوارع عدة مدن، مزينين سياراتهم الخاصة بصور قائد المقاومة الإيرانية الشهيد، وشهداء الدفاع، ورموزاً لقدرات الجمهورية الإسلامية الدفاعية وضرباتها الصاروخية. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الرأي العام في جاكرتا. ووفقاً للمكتب الإعلامي للملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إندونيسيا، قامت مجموعات من الشباب والمؤيدين بتزيين سياراتهم برموز تكريماً للقائد الشهيد، وشهداء الدفاع المقدس، ورسومات تجسد براعة إيران الدفاعية.

ثم جابت السيارات المزينة شوارع المدينة. وقد حظي هذا العرض المبتكر باهتمام كبير على الإنترنت وفي الأوساط العامة، حيث تم الإشادة به كرمز للتضامن والدعم والتقارب الذي يكنّه قطاع من المجتمع الإندونيسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلى جانب بُعدها الرمزي، أثارت مواكب السيارات زخمًا ثقافيًا وإعلاميًا، مُولِّدةً حواراتٍ ونقاشاتٍ حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقاومة، والتطورات الإقليمية في مختلف شرائح المجتمع. وتُظهر هذه المبادرات الشعبية إمكاناتٍ هائلةً لتوسيع الروابط الثقافية والشعبية بين إيران وإندونيسيا. ويشير المراقبون إلى أنه بالتوجيه والاستغلال الأمثل، يُمكن توجيه هذه الإمكانات بفعالية لتعزيز جهود الدبلوماسية الشعبية والجماهيرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.