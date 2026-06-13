وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" لم تنتصر في لبنان ولا في إيران ولا على حماس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انتقد الوزير الإسرائيلي السابق حاييم رامون الاتفاق الأميركي مع إيران، معتبراً أنّه "اتفاق سيئ لإسرائيل"، وأنّ تداعياته لن تقتصر على مستقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السياسي، بل ستنعكس سلباً على كيان الاحتلال نفسه.

وقال رامون، في مقابلة مع إذاعة "غالي إسرائيل" نقلها موقع "سيروغيم"، إنّ المشكلة الحقيقية تكمن في الضرر الذي يلحقه الاتفاق بـ"إسرائيل"، مقدّراً أن تكون له تداعيات مباشرة على مصير نتنياهو السياسي.

وأشار إلى أنّ نتنياهو يسعى إلى تأجيل الانتخابات، آملاً حدوث تطورات من شأنها تغيير المشهد، وفي مقدمتها انهيار النظام في إيران، مؤكداً أنّ هذا السيناريو لن يتحقق.

وأضاف رامون أنّ اقتراب موعد الانتخابات سيجعل نتائج الاتفاق والتطورات الإقليمية ذات دلالة سياسية بالغة الأهمية بالنسبة إلى نتنياهو.

وفي حديثه عن نتائج المواجهات التي خاضها الاحتلال، رأى رامون أنّ الشعور السائد لدى الإسرائيليين هو أنّ "إسرائيل" لم تحقق انتصاراً حاسماً، رغم ما وصفه بالإنجازات العسكرية الكبيرة.

وقال: "في النتيجة النهائية، لم ننتصر. لم ننتصر في لبنان، ولم ننتصر في إيران، ولم ننتصر على حماس".

ويأتي ذلك بعد زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران، وذكر إمكانية توقيع اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة، "بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق".

وقال متحدثاً من المكتب البيضاوي، إنّه لن يحضر مراسم التوقيع التي زعم أنّها قد تتم في "نهاية هذا الأسبوع" بحضور نائبه جاي دي فانس.

وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع مقرّب من فريق التفاوض الإيراني تأكيده أنّه لم يتم حتى الآن، اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة.