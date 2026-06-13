متحدثون في مؤتمر لاهور للسلام: إن الإمام الحسين (ع) ينتمي إلى جميع المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّم فرع مجلس علماء الشيعة في منطقة لاهور مؤتمراً عُقد في قاعة سلمان الفارسي بمسجد محمدي. وترأسه قاسم علي قاسمي، المنسق الإقليمي في البنجاب، وحضره عدد من علماء الدين وقادة من مختلف المذاهب.

أكّد المتحدثون أن الإمام الحسين ينتمي إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وليس حكراً على أي طائفة بعينها. وأوضحوا أن التعبد لأهل البيت يُعبّر عنه منذ قرون من خلال إحياء الذكرى ومجالس العزاء، وإن اختلفت الطوائف الإسلامية في ممارساتها. ودعا المشاركون إلى رفع القيود المفروضة على التجمعات والمسيرات الدينية التي تُقام إحياءً لذكرى الإمام الحسين، مؤكدين على ضرورة ألا تُعيق الإجراءات واللوائح الإدارية مثل هذه الفعاليات. كما أشار المتحدثون إلى أن دستور باكستان يكفل الحرية الدينية لجميع المواطنين، وأن التجمعات التي تُعقد في أماكن خاصة لا تتطلب تصريحاً رسمياً. رفضوا ما وصفوه بالسياسات غير الدستورية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تخلق صعوبات على المستوى المحلي. وفي الوقت نفسه، أكدوا مجددًا التزامهم بمواصلة إحياء الذكرى الدينية، وحثوا السلطات على تيسير ودعم الفعاليات السلمية. ودعا المشاركون الشرطة والإدارات المحلية إلى التعاون مع المنظمين وضمان إقامة فعاليات إحياء الذكرى دون أي تعطيل.